Bedrohungslage am Flughafen Kabul verschärft sich offenbar

26.08.2021 03:00 Uhr

Berlin: Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will sich nicht festlegen, wie lange die Bundeswehr noch Menschen aus Afghanistan evakuieren kann. Im ZDF verwies die CDU-Politikerin am Abend auf eine Bedrohungslage durch terroristische Anschläge. Dadurch schließe sich das Zeitfenster - wie groß es noch sei, darüber wolle sie nicht spekulieren. Zuvor hatten der Spiegel und die Bild-Zeitung berichtet, dass die Bundeswehr ihre Evakuierungsmission am Flughafen Kabul heute beenden könnte. Belgien hat bereits am Abend seine Flüge aus Afghanistan eingestellt. Die USA und Großbritannien warnen aktuell ihre Staatsbürger davor, zum Kabuler Flughafen zu kommen. Wer bereits vor Ort sei, solle sich entfernen, hieß es. Es geben eine hohe Gefahr terroristischer Angriffe.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.08.2021 03:00 Uhr