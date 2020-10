Bedford-Strom will nicht wieder als EKD-Ratsvorsitzender kandidieren

Das Wetter in Bayern: trüb und zeitweise Regen, Höchstwerte 8 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Trüb und sehr windig, vielerorts zeitweise Regen. Auflockerungen in Teilen Frankens und der Oberpfalz möglich. 8 bis 13 Grad. In der Nacht verbreitet Regen bei Tiefstwerten um 8 Grad. Auch morgen windig. Bis zum Mittag in Teilen Nord- und Ostbayerns noch Regen, später an den Alpen freundlicher. Am Samstag meist freundlich, am Sonntag oft bewölkt und örtlich Regen. Höchstwerte 11 bis 18 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2020 10:00 Uhr