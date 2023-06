Bedford-Strohm wünscht sich von Kirchentag Zeichen der Hoffnung

Meldungsarchiv - 07.06.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Nürnberg: In der fränkischen Stadt ist am frühen Abend der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag eröffnet worden. Auf dem Hauptmarkt von Nürnberg versammelten sich tausende Gläubige zu einem Gottesdienst unter freiem Himmel. Der bayerische Landesbischof Bedford-Strohm sagte, er wünsche sich, dass von dem Glaubenstreffen ein Zeichen der Hoffnung ausgeht. Und er rief die Menschen dazu auf, sich für eine bessere Welt einzusetzen. Bundespräsident Steinmeier thematisierte in seinem Grußwort den Krieg in der Ukraine. Es handle sich um einen "Vernichtungsfeldzug gegen ein souveränes demokratisches Nachbarland." Sich dagegen zu stellen, sei für Europäer die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Evangelische Kirchentag dauert bis zum Sonntag. Die Teilnehmer wollen über Glaubensfragen diskutieren, sich aber auch mit gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Themen auseinandersetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2023 23:00 Uhr