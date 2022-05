Bedford-Strohm verweist auf Leid in der Welt

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oberammergau: Im Eröffnungsgottesdienst der Passionsspiele hat der evangelische Landesbischof Bedford-Strohm an das Leid in der Welt erinnert. In seiner Predigt stellte er eine Verbindung her zum aktuellen Leid von Zivilisten in Kriegs- und Krisengebieten wie der Ukraine. Deshalb seien die Oberammergauer Aufführungen nicht einfach nur als Historienspiel zu sehen, so Bedford-Strohm. Viel zu sehr stünden die Passionen der Menschen heute direkt vor Augen. Gewalt könne nie gerechtfertigt werden, und deshalb könnten Waffen nie gesegnet werden und nie Frieden schaffen. Zur Stunde läuft die Premierenvorstellung der Oberammergauer Passionsspiele vor rund 4.400 geladenen Gästen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 17:00 Uhr