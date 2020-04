Bedford-Strohm fordert sofortige Hilfe für Flüchtlinge in Seenot

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 16:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, hat für Flüchtlinge in Seenot die sofortige Hilfe der EU-Staaten gefordert. Auch in der Corona-Krise dürfe Europa nicht wegsehen, wenn Menschen ertrinken, schrieb er auf Twitter. Am Osterwochenende ist nach Angaben der Hilfsorganisation Sea-Watch ein Schlauchboot mit 85 Menschen an Bord vermutlich gesunken, zu zwei weiteren brach der Kontakt ab. Lebenszeichen gebe es aber noch zu einem Boot vor der Küste Maltas mit 47 Schutzsuchenden, so der Theologe.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.04.2020 16:45 Uhr