Bedford-Strohm fordert in Impfdiskussion zu Respekt auf

Nachrichtenarchiv - 30.12.2021 19:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In seiner Neujahrsbotschaft hat sich der bayerische evangelische Landesbischof Bedford-Strohm für einen respektvollen Umgang miteinander in der Impfdiskussion ausgesprochen. Nicht geimpfte Menschen fühlten sich oft "persönlich ausgegrenzt", sagte er. Gleichzeitig gibt es laut Bedford-Strohm gute Gründe für die aktuellen Corona-Beschränkungen. Sie dienten einzig und allein dem Schutz von Leben und Gesundheit. Zugleich gebe es aber auch Menschen, so Bedford-Strohm weiter, die eine große innere Abwehr gegenüber einer Impfung als Eingriff in ihren Körper haben, oder aufgrund persönlicher Erfahrungen oder einseitiger Informationen schlicht Angst davor haben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.12.2021 19:30 Uhr