Bedford-Strohm feiert Osternacht in menschenleerer Himmelfahrtskirche

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Auch der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland Bedford-Strohm hat den Auferstehungsgottesdienst dieses Jahr in einer leeren Kirche gefeiert. In der Münchner Himmelfahrtskirche sagte Bedford-Strohm, die österliche Botschaft klinge in diesem Jahr etwas zaghaft, dafür aber umso trotziger. Die Bilder aus Spanien und Italien seien ihm sehr zu Herzen gegangen und hätten viele Menschen erschüttert. Aber alle Christen seien verbunden in dem Glauben, dass schließlich auf die Bilder der Passion ein großes Licht falle. Der Gottesdienst wurde live im BR Fernsehen übertragen. Das Wort zum Sonntag sprach Bedford-Strohm am Abend gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Bätzing. Damit gab es erstmals in der Geschichte dieser Ansprache eine ökumenische Ausgabe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 10:00 Uhr