Bedarf an Pflegekräften verdoppelt sich bis 2050

München: In Bayern wird sich die Zahl der Pflegebedürftigen in den kommenden 25 Jahren nahezu verdoppeln. Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach sagte am Abend in Würzburg bei einem Staatsempfang, die Zahl werde von derzeit rund 580.000 Personen auf 1,1 Million steigen. Das bedeutet, dass die Zahl der Pflegekräfte bis dahin um 45.000 steigen müsse. Um das zu erreichen, müsse man mehr Menschen für den Beruf begeistern, so Gerlach, und die vorhandenen Mitarbeiter halten. Dazu müssten ihr zufolge vor allem die Arbeitsbedingungen besser werden, etwa was Flexibilität und die Vereinbarkeit mit der Familie angeht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2024 06:00 Uhr