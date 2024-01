Beckenbauer-Trauerfeier in der Münchner Arena ist im Gespräch

München: Ehemalige Mitspieler haben eine besondere Würdigung für den verstorbenen Franz Beckenbauer angeregt: Der frühere Fußball-Nationaltrainer Vogts schlug vor, den DFB-Pokal nach Beckenbauer zu benennen. Ex-Bayern-Profi Olaf Thon unterstützte diese Idee im Gespräch mit dem BR. Der langjährige Bayern-Vorstandsvorsitzende Rummenigge plädierte dafür, Beckenbauer mit einer Trauerfeier in der Münchner Arena zu würdigen. Dieses Stadion hätte es ohne ihn nie gegeben, so Rummenigge in der Bild-Zeitung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 11:00 Uhr