Beben in Süditalien versetzt Menschen in Schrecken

Bari: Ein Erdbeben im Süden Italiens hat die Menschen in der Nacht in Schrecken versetzt; es verlief aber glimpflich ohne Verletzte und größere Schäden. In den Regionen Kalabrien und Apulien rannten viele Einwohner und Touristen panisch aus Häusern und Wohnungen auf die Straßen. Das nationale Erdbeben-Institut gab die Stärke des Bebens mit 5,0 an. Das Epizentrum lag demnach im Hinterland. Erschütterungen waren aber auch in größeren Städten am Mittelmeer zu spüren wie Bari und Brindisi.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2024 09:15 Uhr