Beben der Stärke 5,2 in Türkei - auch Erdstöße in Syrien

Kurzmeldung ein/ausklappen Deutschland und Indien wollen auch bei der Rüstung enger zusammenarbeiten

Neu-Delhi: Bei seinem Besuch in Indien hat Bundeskanzler Scholz mit Premierminister Modi vereinbart, auch in Sachen Rüstung verstärkt zusammenzuarbeiten. Zwar nannten beide nach ihrem Treffen in Neu-Delhi keine Details. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters will Scholz aber ein großes U-Boot-Geschäft voranbringen. Indien möchte sechs konventionelle U-Boote im Wert von knapp fünf Milliarden Euro kaufen. Im Gespräch dafür ist ThyssenKrupp als Lieferant. Vorstandschefs elf großer Unternehmen begleiten Scholz bei seinem Besuch. Dabei warb der Kanzler für weitere Investitionen der bisher 1.800 deutschen Firmen in Indien. Auch bei Energie, Forschung und Entwicklung soll die Zusammenarbeit ausgebaut werden. Scholz will außerdem weitere IT-Experten aus Indien in die Bundesrepublik holen, die hierzulande dringend gebraucht werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2023 12:45 Uhr