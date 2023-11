Beatles haben nach halben Jahrhundert wieder Nummer-1-Hit

Baden-Baden: Nach 54 Jahren haben die Beatles wieder einen Nummer-eins-Hit in den deutschen Charts. Ihr Song "Now and then" schnellte innerhalb weniger Tag in die Spitze, wie das Marktforschungsunternehmen GfK-Entertainment mitteilte. John Lennon hatte das Lied ursprünglich in den 70er Jahren komponiert und eingesungen. Nach seiner Ermordung 1980 entwickelten die drei anderen ehemaligen Beatles das Werk weiter. Doch erst mithilfe technischer Neuerungen wurde der Song schließlich fertig. Dank Künstlicher Intelligenz ließ sich Lennons Gesang auf einer Demokassette sauber von seinem Klavierspiel isolieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 20:00 Uhr