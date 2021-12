Beatles-Film-Produzent Denis O'Dell mit 98 Jahren gestorben

Nachrichtenarchiv - 31.12.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Der britische Filmproduzent und Regisseur Denis O’Dell ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Das teilte sein Sohn mit. O'Dell arbeitete mit den Beatles bei deren erstem Film "A Hard Day's Night" zusammen, 1967 produzierte er den Beatles-Film "Magical Mystery Tour" und zwei Jahre später "The Magic Christian" mit Peter Sellers und Ringo Starr in den Hauptrollen. O'Dells Erinnerungen an seine Zeit mit den Fab Four erschienen 2003 unter dem Titel "At the Apple’s Core: The Beatles from the Inside".

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 31.12.2021 19:00 Uhr