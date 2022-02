Beat Feuz holt Gold in Olympia-Abfahrt - Dominik Schwaiger stürzt schwer

Scholz will in Washington Zweifel an deutscher Bündnisfähigkeit zerstreuen

Washington: Bundeskanzler Scholz trifft am Abend US-Präsident Biden, um mit ihm vor allem über die Ukraine-Krise zu reden. Es ist gleichzeitig sein Antrittsbesuch im Weißen Haus. Dabei will Scholz Zweifel an der Zuverlässigkeit der Bundesregierung zerstreuen. In den USA sorgt vor allem das deutsche Nein zu Waffenlieferungen in die Ukraine für Kritik. In den Medien wurde deshalb die Bündnisfähigkeit Deutschlands in Frage gestellt. Für Differenzen sorgt auch die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2. Nach den Vorstellungen der USA soll diese im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine nicht in Betrieb gehen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der SPD-Politiker Roth, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Scholz werde für Klarheit sorgen. Es sei absurd, die Verlässlichkeit Deutschlands am Nein zu Waffenlieferungen an die Ukraine zu messen. Ähnlich äußerte sich der CDU-Außenexperte Röttgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2022 07:00 Uhr