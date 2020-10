Beamtenbund will Druck im Tarifstreit erhöhen

Das Wetter: erst freundlich, dann Wolken und Regen

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken. In der zweiten Tageshälfte besonders im Süden Regen möglich. Höchstwerte 12 bis 22 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartige Böen in den Alpen ab 1500 Metern. In der Nacht teils Schauer, teils klar, Tiefstwerte um 6 Grad. Morgen überwiegend freundlich. Am Montag unbeständig mit Regenfällen; am Dienstag in Franken regnerisch, sonst freundlicher, Höchstwerte 11 bis 18.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2020 08:00 Uhr