Beamtenbund droht mit weiteren Warnstreiks

Berlin: In Kitas und Krankenhäusern könnte es in der zweiten Monatshälfte wieder Arbeitsniederlegungen geben. Der Deutsche Beamtenbund will mit einem weiteren Warnstreik den Druck im Tarifstreit erhöhen. Dbb-Chef Silberbach kündigte an, dass er aber erst noch das Angebot der Arbeitgeber - also von Bund und Kommunen - abwarten will. Vermutlich werde das aber enttäuschend ausfallen. Dann werde der Warnstreik in Kitas und Kliniken ausgeweitet. Der dbb fordert 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2020 14:00 Uhr