Beamtenbund beklagt Personalmangel

Containerschiff "Ever Given" im Suezkanal schwimmt wieder

Kairo: Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff "Ever Given" ist freigelegt. Wie es hieß, sei das 400 Meter lange Schiff wieder in schwimmenden Zustand versetzt worden. Mehrere Schlepper hatten zuletzt versucht, die "Ever Given" freizubekommen. Zudem hatten Bagger - Erdreich unter dem Schiffsbug abgetragen. Das Containerschiff "Ever Given" war am vergangenen Dienstag auf Grund gelaufen und blockiert seitdem den Suez-Kanal. Seitdem stauten sich 370 Schiffe in dem Kanal, darunter 25 Öltanker.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 06:00 Uhr