BDI will wegen Gasmangel mehr auf Kohlekraft setzen

Nachrichtenarchiv - 18.06.2022 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der gedrosselten Gaslieferungen aus Russland fordert der Bundesverband der Deutschen Industrie, vorübergehend wieder stärker auf Kohleenergie zu setzen. Wenn sich die Gasversorgung im Sommer tatsächlich so schwierig entwickele wie aktuell wahrgenommen, müsse das jetzt sofort passieren, sagte BDI-Präsident Russwurm den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Import von Strom aus Nachbarländern habe seine Grenzen. Die Bundesnetzagentur hat gestern erstmals von einer angespannten Lage der Gasversorgung in Deutschland gesprochen. Präsident Müller appellierte im ZDF heute-journal an die Industrie und die privaten Verbraucher, Energie zu sparen, wo nur möglich. Der russische Gazprom-Konzern hatte in den vergangenen Tagen seine Lieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland um 60 Prozent verringert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.06.2022 08:15 Uhr