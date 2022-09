BDI warnt vor Pleitewelle wegen Energiekosten

Mindestens 32 Tote bei Feuer in vietnamesischer Karaokebar

Hanoi: Im Süden von Vietnam ist nach dem Brand in einer Karaoke-Bar die Totenzahl auf mindestens 32 gestiegen. Wie die Behörden weiter mitteilten, wurden außerdem zahlreiche Menschen verletzt. Das Unglück ereignete sich in einem Vorort der Wirtschaftsmetropole Ho-Chi-Minh-Stadt. Aus unbekannter Ursache brach das Feuer vergangene Nacht in der Bar aus und breitete sich schnell im zweiten und dritten Stock des Gebäudes aus. Da die Flammen Notausgänge versperrten, sprangen einige Besucher vom Balkon bis zu acht Meter in die Tiefe, überlebten aber verletzt. In einer ersten Reaktion ordnete die vietnamesische Regierung an, dass alle gefährdeten Veranstaltungsorte überprüft werden müssen, insbesondere die beliebten Karaoke-Bars. Genau das soll aber laut Polizei in der Kneipe mit ihren 30 Karaoke-Räumen vor dem Feuer passiert sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2022 20:00 Uhr