BDI warnt vor hartem Lockdown

10.04.2021 06:00 Uhr

Berlin: Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat vor einem harten Lockdown mit Betriebsschließungen gewarnt. BDI-Präsident Russwurm sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, viele Wochen mehr Produktionsausfall könne leicht das komplette Wachstum in diesem Jahr kosten. Die Industrie stillzulegen würde nach seinen Worten mindestens eine Woche dauern, da viele Lastwagen ja noch auf der Straße seien. Außerdem könnten chemische Anlagen nicht von heute auf morgen und Hochöfen auf die Schnelle gar nicht runtergefahren werden. Man könne nicht eine ganze Gesellschaft in den Lockdown schicken, so Russwurm. No-Covid sei eine schöne Vorstellung. Aber sie funktioniere nur als Gedankenexperiment.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2021 06:00 Uhr