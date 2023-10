BDI warnt vor Abwanderung der Industrie wegen hoher Energiepreise

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat für heute zur sechsten Industriekonferenz mit Vertretern von Unternehmen und Gewerkschaften geladen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat vorab nochmals die hohen Strompreise hierzulande kritisiert. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte BDI-Präsident Russwurm, die Unternehmen werden das nicht durchhalten, dass sie dafür hier zwei- bis dreimal mehr zahlen müssen als in anderen Ländern. Viele trügen sich daher mit Abwanderungsgedanken. Man dürfe nicht in Kauf nehmen, jetzt manche Industriesektoren zu verlieren, und sich hinterher beklagen, dass Deutschland abhängig ist von anderen Ländern, so Russwurm. Zum Thema Schuldenbremse sagte der BDI-Chef, Geld allein schieße keine Tore. Habeck will die Industrie angesichts der Energiekrise staatlich subventionieren, um sie im Land zu halten. Unterstützung bekommt der Grünen-Politiker in puncto Brückenstrompreis von DGB-Chefin Fahimi.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 08:00 Uhr