BDI kritisiert schleppenden Ausbau des Güterbahnverkehrs

Berlin: Die deutsche Industrie kritisiert den schleppenden Ausbau von Bahngleisen in Deutschland. BDI-Chef Russwurm bemängelt, während die Schieneninfrastruktur in Europa wachse, stehe Deutschland - Zitat - "massiv auf der Bremse". Das deutsche Schienennetz habe derzeit definitiv zu wenig Kapazität, sagte der BDI-Chef den Funke-Medien. Die Infrastruktur sei überlastet und sanierungsbedürftig, Genehmigungen und Bau dauerten zu lange. Das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 gut ein Viertel des Transportaufkommens in Deutschland auf der Schiene abzuwickeln, nannte Russwurm illusorisch. Ohne eine effiziente Generalsanierung sei das Ziel auch bis 2040 nicht zu erreichen, so Russwurm. Das Bundesverkehrsministerium teilte hingegen mit, der Plan werde "konsequent umgesetzt". Derzeit läuft etwa ein Fünftel des Transportaufkommens über die Schiene.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2023 06:15 Uhr