BDI: Inzidenz darf nicht nicht mehr Maß aller Dinge sein

Italien feiert die Fußball-Nationalmannschaft

Rom: Zehntausende Fans in Italien haben begeistert die Europameisterschaft ihrer Nationalmannschaft gefeiert. In Rom, Mailand, Neapel, Palermo und anderen Städten gab es Autokorsos, Hupkonzerte und Straßenfeiern. Die Polizei bemühte sich meist vergeblich, das Einhalten der Abstandsregeln durchzusetzen. Die Elf von Trainer Roberto Mancini ist am frühen Morgen bereits nach Rom zurückgekehrt. Dort hatten rund 300 Fans am Flughafen auf sie gewartet. Die Spieler und Betreuer sind nun in einem Hotel in der Hauptstadt untergebracht, am späten Nachmittag erwartet sie Ministerpräsident Draghi im Regierungspalast. Staatspräsident Mattarella war für das Finale nach London gereist und hatte den 4:3 Erfolg dort im Wembley-Stadion mitverfolgt. In Deutschland haben sich durchschnittlich gut 20 Millionen Menschen die Übertragung des Spiels im ZDF angeschaut.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2021 11:00 Uhr