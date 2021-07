BDI hat klare Erwartungen an Treffen Merkels mit Biden in Washington

Nachrichtenarchiv - 10.07.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Biden nächste Woche hat der Bundesverband der Deutschen Industrie klare Erwartungen geäußert. In einem Gastbeitrag für die "Süddeutsche Zeitung" ruft er die Kanzlerin auf, sich dafür starkzumachen, dass Geschäftsreisende wieder leichter in die USA einreisen können. Zudem fordert der BDI den Abbau von Handelsbarrieren. Europäische Exporteure würden mit Bürokratie und Kosten überfrachtet, weil die USA Nachweise bei Produktstandards forderten. Merkel trifft Biden am Donnerstag in Washington.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.07.2021 05:00 Uhr