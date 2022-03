BDI-Chef Russwurm sieht hohe Energiepreise als Gefahr für Industrie

Nachrichtenarchiv - 08.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Krieg in der Ukraine wirkt sich zunehmend auf die deutsche Wirtschaft aus. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Russwurm, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, angesichts gestiegener Energiepreise werde es für manche Industrie-Zweige zunehmend schwierig noch vernünftig produzieren zu können, ohne draufzulegen. Den Vorschlag, auf russisches Gas zu verzichten, sieht er kritisch. Denn es falle schwer, innerhalb weniger Tage die Energieversorung umzustellen. Deswegen, so Russwurm, sollten man alles tun, diese Eskalation zu vermeiden. Die von der Bundesregierung versprochenen Wirtschafts-Hilfen erhofft sich der Managaer für die Unternehmen, die in echte Schwierigkeiten geraten sind. Aber das seien nicht unendlich viele, so Russwurm. Es sei jetzt nicht die Zeit für Forderungen, man müsse sich vielmehr auf noch schwierigere Zeiten vorbereiten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2022 09:00 Uhr