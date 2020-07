BDI beklagt Tendenz zum staatlichen Dirigismus

England führt Maskenpflicht in Geschäften ein

London: Nach langem Zögern führt jetzt auch England eine Maskenpflicht ein. Ab Freitag nächster Woche gilt sie dann auch in Geschäften - bisher musste der Mund-Nasen-Schutz nur in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden. Das Büro von Premier Johnson erklärte, es gebe zunhemend Belege dafür, dass die Masken vor Corona schützen. In den anderen Landesteilen werden die Maßnahmen von den Regionalregierungen verhängt. Großbritannien ist das am härtesten von der Pandemie betroffene Land in Europa. Fast 45.000 Todesopfer wurden dort bisher verzeichnet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.07.2020 09:15 Uhr