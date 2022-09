BDEW-Chefin zeigt sich offen für Übergewinnsteuer

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Energieerzeuger, die in der aktuellen Krise Gewinne einfahren, sehen sich laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft durchaus in der Verantwortung. Sie müssten ihren Beitrag leisten, sagte die Vorsitzende, Andreae, mit Verweis auf die geplante Übergewinnsteuer dem BR. Für die Entlastung der Menschen brauche es Mittel, das sehe man. Man sehe andererseits aber auch, dass die Unternehmen Geld brauchen, um in die Zukunft zu investieren. Langfristig müsse der deutsche Energiemarkt unabhängiger werden. Für den kommenden Winter zeigte sich die Verbandsvorsitzende wegen der vollen Gasspeicher verhalten zuversichtlich. Eine Chance sieht Andreae darin, aus der Krise heraus zu investieren, um die erneuerbaren Energien weiter auszubauen und Partnerschaften mit anderen Lieferländern abzuschließen. Als Beispiel nannte sie das Wasserstoff-Abkommen mit Kanada.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2022 07:00 Uhr