BBC darf in China nicht mehr senden

Drei syrische Brüder werden unter Terrorverdacht festgenommen

Berlin: Die Polizei hat in Deutschland und Dänemark drei syrische Brüder unter Terrorverdacht festgenommen. Sie stehen im Verdacht, einen islamistischen Anschlag vorbereitet zu haben. Gegen die drei Männer im Alter zwischen 33 und 40 Jahren wurde Haftbefehl erlassen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg wirft ihnen die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Im Januar soll das Trio mehrere Kilo Chemikalien gekauft haben. Einer der drei Männer lebt in Sachsen-Anhalt. In seiner Wohnung fanden die Ermittler Zündschnüre und Schwarzpulver. Auch ein Koran wurde sichergestellt. Die Markierungen in dem Buch deuten laut Generalstaatsanwaltschaft auf eine islamistische Gesinnung hin.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.02.2021 18:45 Uhr