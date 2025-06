Baywa tilgt 650 Millionen Schulden durch Verkauf einer Tochter

Der Handels- und Dienstleistungskonzern Baywa kämpft sich weiter aus der Krise: Wie das Münchner Unternehmen am späten Abend mitteilte, verkauft es eine niederländische Tochter und bekommt dafür 650 Millionen Euro. Aktuell belaufen sich die Schulden der Baywa auf etwa fünf Milliarden Euro. Der Agrar-, Bau- und Energiekonzern war vor knapp einem Jahr in finanzielle Schwierigkeiten geraten. So schrieb die Baywa im Tagesgeschäft rote Zahlen. Hinzu kamen noch stark gestiegene Zinsen für Kredite.

