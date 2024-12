BayWa-Konzern will 1.300 Arbeitsplätze streichen

München: Der angeschlagene Agrar- und Baustoffkonzern BayWa will jede sechste Stelle in Deutschland streichen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen bis zum Jahr 2027 1300 Arbeitsplätze wegfallen. Der Schwerpunkt soll in der Zentrale liegen, allein 40 Prozent des Abbaus entfallen auf Verwaltungsfunktionen. In der Fläche will die BayWa eigenen Angaben zufolge 26 von 400 Standorten aufgeben. In der Mitteilung des Unternehmens heißt es, die Gespräche mit dem Gesamtbetriebsrat zu den geplanten Personalmaßnahmen hätten begonnen, eine Einigung werde bis Ende März kommenden Jahres angestrebt. Einschließlich der selbstständigen Wind- und Solarprojekt-Tochter BayWa r.e. und Beteiligungen im Ausland arbeiten für den BayWa-Konzern weltweit mehr als 25.000 Menschen.

