Bayrische Krankenhausgesellschaft appelliert an Bevölkerung

Nachrichtenarchiv - 11.12.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Kampf gegen die steigenden Corona-Zahlen hat sich die Bayerische Krankenhausgesellschaft an die Bevölkerung gewandt. Geschäftsführer Engehausen erklärte, größtmögliche Kontaktvermeidung sei das "Gebot der Stunde". Nach seinen Worten sieht die Krankenhausgesellschaft die Versorgung der Patienten an Weihnachten ernsthaft in Gefahr, wenn es nicht gelingt die Infektionszahlen zu senken und die Nachverfolgung in den Griff zu bekommen. Laut Engehausen stehen die mehr als 200.000 Beschäftigen in den bayerischen Krankenhäusern vor und während der Feiertage vor einer körperlichen und emotionalen Überforderung. - Das Klinikum Nürnberg hat unterdessen den Pandemie-Alarmfall ausgerufen. Wie es heißt, konzentriert sich die Behandlung nun vollständig auf die Behandlung von Notfällen und Covid-19-Patienten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2020 19:00 Uhr