Bayreuther Stadtrat wird offenbar Opfer eines rassistischen Angriffs

Verband sieht Belastung der Wirtschaft durch immer mehr Corona-Fälle

Berlin: Die seit Wochen steigende Corona-Inzidenz wird immer mehr zur Belastung für Wirtschaft und Gesundheitswesen. Der Industrie- und Handelskammertag meldet, dass viele Unternehmen Personalengpässe haben, weil Mitarbeiter an Covid erkrankt sind. Präsident Adrian sagte in einem Interview, dass Firmen bereits Aufträge ablehnen müssen oder erst verspätet erfüllen können - beispielsweise am Bau. Die Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin berichtet von Personalmangel in den Kliniken. Deren Chef Marx sagte ebenfalls in einem Interview, dass bereits 55 Prozent der Intensivstationen nur noch eingeschränkt arbeiten können. Dabei würden dort bereits doppelt so viele Covid-Patienten behandelt wie zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr - nämlich über 1.000. Die Wocheninzidenz ist hierzulande zuletzt auf 700 gestiegen.

