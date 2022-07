Bayreuther Stadtrat wird offenbar Opfer eines rassistischen Angriffs

Nachrichtenarchiv - 09.07.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bayreuth: Der Stadtrat Halil Tasdelen ist vor seinem Haus offenbar Opfer eines rassistischen Angriffs geworden. Wie sein Bruder und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Bayern-SPD auf Twitter schreibt, erlitt der Bayreuther Sozialdemokrat einen doppelten Nasenbeinbruch. Der Unbekannte soll Tasdelen, der in der Türkei geboren ist, erst rassistisch beschimpft und dann geschlagen haben. Auf Nachfrage des BR hat die Polizei lediglich einen Angriff auf einen Lokalpolitiker und Stadtrat bestätigt. Die Hintergründe seien noch unklar, es werde ermittelt. In den sozialen Netzwerken haben sich am Abend viele Menschen solidarisch mit Tasdelen erklärt.

