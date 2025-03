Bayreuther Regionalbischöfin wurde ins Amt eingeführt

Bayreuth: Die neue Bayreuther Regionalbischöfin Berthild Sachs ist heute offiziell in ihr Amt eingeführt worden. Beim Festgottesdienst sagte Sachs, christliche Hoffnung könne durch nichts auf der Welt zerstört werden. Sie sprach von einer "Kettenreaktion des Glaubens", die Menschen in Bedrängnis wieder aufrichten könne. Denn, so Sachs, Bedrängnis löse in Menschen negative Reaktionen wie Hass aus und mache empfänglich für starke Parolen, für religiöse Verblendung, für Radikalisierung und Gewalt. Der christliche Glaube ermögliche es, anders mit Bedrängnissen umzugehen. Die 58-Jährige Theologin ist seit Anfang des Monats zuständig für den Kirchenkreis Bayreuth mit seinen 338 evangelischen Gemeinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2025 12:00 Uhr