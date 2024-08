Bayreuther Festspiele ziehen 58.000 Besucher an

Bayreuth: Die Richard-Wagner-Festspiele in der oberfränkischen Stadt sind am Abend zu Ende gegangen. Letzte Opernaufführung war der "Tannhäuser" unter der Regie von Tobias Kratzer. Mehr als 58.000 Besucherinnen und Besucher sind in dieser Spielzeit auf den Grünen Hügel gekommen. Damit waren wieder alle Vorstellungen ausverkauft. Im vergangenen Jahr waren einige Tickets übriggeblieben.

