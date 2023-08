Bayreuther Festspiele gehen zu Ende

Bayreuth: Mit einer letzten "Tannhäuser"-Aufführung gehen heute die Wagner-Festspiele zu Ende. Sie haben auch in diesem Jahr Schlagzeilen gemacht - unter anderem durch den Einsatz von Augmented-Reality-Brillen bei der "Parsifal"-Inszenierung. Die technische Neuerung löste allerdings zwiespältige Reaktionen aus. Manche Besucher empfanden die Brillen als zu sperrig und berichteten von Schweißausbrüchen. Ungewöhnlich war auch der schleppende Kartenverkauf. - In den kommenden Jahren wird voraussichtlich der staatliche Einfluss auf die Bayreuther Festspiele wachsen. Weil die private Finanzierung gekürzt wird, will der Freistaat Bayern mehr Geld einbringen. Auch eine höhere Bundesförderung ist im Gespräch.

