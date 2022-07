Bayreuther Festspiele beginnen umjubelt

Papst entschuldigt sich für Gewalt an indigenen Kindern in Kanada

Edmonton: Papst Franziskus hat die Ureinwohner Kanadas um Vergebung gebeten für den Missbrauch und die Gewalt an indigenen Kindern im 19. und 20. Jahrhundert. In der Nähe von Edmonton traf Franziskus Vertreter der indigenen Gruppen First Nation, Inuit und Métis. In Kanada waren seit 1874 etwa 150.000 indigene Kinder ihren Familien entrissen und in katholischen Internaten untergebracht worden. Dort fielen viele Kinder sexuellem Missbrauch, Hunger und Krankheiten zum Opfer. Tausende starben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2022 23:00 Uhr