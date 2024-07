Bayreuther Festspiele beginnen mit "Tristan und Isolde"

Bayreuth: Auf dem Grünen Hügel beginnen am Nachmittag die Richard-Wagner-Festspiele. Eröffnet werden sie in diesem Jahr mit einer Neuinszenierung der Oper "Tristan und Isolde" des isländischen Regisseurs Thorleifur Örn Arnarsson. Er kündigte eine düstere Interpretation der Oper an. Die musikalische Leitung hat Dirigent Semjon Bytschkow. Die Titelrollen werden gesungen von Andreas Schager und Camilla Nylund.

