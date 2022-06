Bayernwetter: in der Nacht gebietsweise Regenschauer und Gewitter

Weg für Nato-Beitritt von Schweden und Finnland ist frei

Madrid: Die Türkei hat ihren Widerstand gegen eine Nato-Mitgliedschaft Schwedens und Finnlands aufgegeben. Beim Gipfeltreffen des Verteidigungsbündnisses in Madrid unterzeichneten Vertreter aller drei Staaten ein Memorandum, das auf die Bedenken der Türkei eingeht. Das türkische Präsidialamt erklärte, man habe Zusagen für konkrete Schritte in Richtung einer Auslieferung von Terrorverdächtigen erhalten. Finnland und Schweden wollen angesichts der russischen Invasion der Ukraine der Nato beitreten. Die Aufnahme neuer Mitglieder müssen die Nato-Staaten einstimmig beschließen. Deutschland will sich mit 15tausend Soldaten an den erweiterten Eingreifkräften der Bundeswehr beteiligen. Das kündigte Bundesverteidigungsministerin Lambrecht am Abend kurz vor Beginn des Gipfels an. An den erweiterten NATO-Eingreifkräten sollen insgesamt mehr als 300tausend Soldaten beteiligt sein. Die Nato müsse stark sein, und das müsse sich auch in den Zahlen ausdrücken, so Lambrecht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.06.2022 02:00 Uhr