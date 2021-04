Bayernweite Inzidenz steigt auf 148,2

Nachrichtenarchiv - 11.04.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erlangen: In Bayern ist die 7-Tage-Inzidenz weiter gestiegen. Aktuell liegt sie nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 148,2. Demnach wurden binnen eines Tages mehr als 2900 Corona-Neuinfektionen im Freistaat gemeldet. Dazu kommen weitere 15 Todesfälle. In München ist die Erleichterung über das deutliche Absinken der Inzidenz womöglich nur von kurzer Dauer. Im Rathaus ist von einem Daten-Problem die Rede: Das Robert-Koch-Institut meldete heute den Wert 94,4. Laut Erlanger Landesamt liegt die Inzidenz in der Landeshauptstadt aber aktuell bei 116,4.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2021 15:00 Uhr