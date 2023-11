Bayernweit Razzien wegen antisemitischer Hetze

München: Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft haben in Bayern Wohnungen von 15 Männern und zwei Frauen wegen des Verdachts antisemitischer Hetze durchsucht. Der Schwerpunkt lag dabei in Stadt und Landkreis München, wie das Landeskriminalamt mitteilte. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, in sozialen Netzwerken gegen Israel und Juden gehetzt zu haben. Es geht dabei konkret um die Billigung von Straftaten, die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie um das Verbreiten antisemitischer und judenfeindlicher Bilder. Die Beschuldigten sind laut Staatsanwaltschaft im Alter von 18 bis 62 Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 19:00 Uhr