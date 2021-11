Bayernweit ab kommender Woche 2G in Hotels und Restaurants

München: In ganz Bayern soll in der nächsten Woche die 2G-Regel in Kraft treten. Das erfuhr der BR aus Kabinettskreisen. Das bedeutet, dass Ungeimpfte Restaurants und Hotels nicht mehr betreten dürfen. Dort hat man derzeit noch mit einem negativen PCR-Test Zugang. Das bayerische Kabinett will am Wochenende über Details beraten. In Kraft treten kann die Regelung frühestens am Dienstag. Hintergrund sind die massiv steigenden Infektionszahlen im Freistaat. Hier wurden mehr als ein Viertel der bundesweit gemeldeten 48.640 Neuinfektionen registriert. Ab morgen sollen nach den Worten von Gesundheitsminister Spahn Corona-Tests bundesweit wieder kostenlos sein. Der Minister rechnet nach eigenen Worten damit, dass sich die Corona-Inzidenz in den nächsten Wochen verdoppelt. Aktuell hat sie bundesweit mit 264 einen neuen Höchstwert erreicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2021 18:00 Uhr