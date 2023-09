Bayerntrend deutet auf Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei hin

München: Die CSU liegt in der Vorwahlumfrage des ARD-Deutschlandtrends in Bayern weiter klar vorn. Die Christsozialen kommen demnach eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl auf 36 Prozent. CSU-Generalsekretär Huber hofft auf einen guten Wahlkampfendspurt. Ein starkes Bayern gebe es nur mit einer starken CSU. Die Freien Wähler kommen demnach auf Platz zwei - und zwar mit 16 Prozent. Freie-Wähler-Chef und Wirtschaftsminister Aiwanger nennt die Sicherung des Wohlstands als eines der wichtigsten Themen derzeit. Die Grünen kommen in der Sonntagsfrage auf 15 Prozent und wollen für ein starkes Ergebnis kämpfen, weil die Menschen in Bayern Sorge vor einem Rechtsruck hätten. Die AfD kommt im Bayerntrend auf 14 Prozent und die SPD auf 9. Die FDP käme mit vier Prozent nicht mehr in den Landtag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2023 06:00 Uhr