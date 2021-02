Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger reagiert enttäuscht auf Lockdown-Verlängerung

Lockdown gilt bis zum 7. März

Berlin: Deutschland bleibt weitere drei Wochen im Lockdown. Bund und Länder einigten sich darauf, dass die derzeit geltenden Corona-Regeln bis zum 7. März verlängert werden. Was die Öffnung von Kitas und Schulen betrifft, konnten sich Kanzlerin und Ministerpräsidenten nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Die Länder sollen darüber nun in Eigenregie entscheiden. Bayerns Regierungschef Söder kündigte bereits an, dass er zurückhaltend vorgehen will. Am späten Vormittag wird sich das bayerische Kabinett mit dem Thema befassen. Für bundesweite Lockerungen für Handel, körpernahe Dienstleistungen und Museen soll künftig ein neuer Richtwert ausschlaggebend sein. Erst, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz bei 35 liegt, sollen Öffnungen möglich sein. Eine Ausnahme gilt für Friseursalons, die schon am 1. März wieder aufsperren dürfen. Kanzlerin Merkel will die Beschlüsse in zwei Stunden im Bundestag erläutern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2021 07:00 Uhr