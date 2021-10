Bayerns Wirte müssen keine Kontaktdaten mehr erfassen

Nachrichtenarchiv - 15.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Gaststätten und Museen müssen Besucher von heute an keine persönlichen Daten mehr angeben. In Bayern ist die Pflicht, Kontaktdaten zu erfassen, weitgehend aufgehoben. Nur bei besonders hohem Risiko einer Corona-Ansteckung bleibt es dabei, dass Daten erfasst werden müssen - das gilt etwa für Clubs, Diskotheken und geschlossene Veranstaltungen mit mehr als tausend Besuchern. Das Robert-Koch-Institut registriert derzeit viele Ansteckungen bei Kindern und Jugendlichen. Dabei liegen vier der acht Landkreise mit den bundesweit höchsten Zahlen in Bayern, nämlich Traunstein, Berchtesgadener Land, Straubing-Bogen und die Stadt Rosenheim. Die Inzidenz in der gesamten Bevölkerung ist leicht gestiegen, im Wochenvergleich von 64 auf 67 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2021 06:00 Uhr