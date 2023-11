Bayerns Verkehrsminister sieht Bayern gut mit Salz versorgt für sichere Straßen im Winter

München: Aus Sicht des bayerischen Verkehrsministers Bernreiter kann der Winter kommen. Man habe 370.000 Tonnen Salz eingelagert und werde mit 880 Fahrzeugen im Einsatz sein, so Bernreiter. Auch ein Nachschub an Salz könne im Fall eines eisigen Winters organisiert werden. Allerdings versuche man aus Umweltgründen so effizient wie möglich mit dem Salz umzugehen, betonte Bernreiter. In Niederbayern gebe es deshalb eine Kooperation mit einer Firma, die Salzwasser aus der Produktion von Gewürzgurken für den Winterdienst rund um Dingolfing bereitstellt. So würden jedes Jahr mindestens 100 Tonnen Salz und tausende Liter Wasser in der Gegend eingespart.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2023 12:30 Uhr