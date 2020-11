Bayerns Unternehmen sind standorttreu

Nachrichtenarchiv - 25.11.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die allermeisten Unternehmen in Bayern sind mit dem Standort, den sie ausgewählt haben, zufrieden. Wie eine Untersuchung im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft ergeben hat, würden sich 19 von 20 Unternehmen wieder im Freistaat ansiedeln. Am treuesten sind dabei die Firmen in der Oberpfalz und in Niederbayern. Auszusetzen haben sie dennoch einiges: So bewerten die Firmen etwa die Punkte Humankapital und Arbeitsumfeld nur mit der Schulnote 3,5.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.11.2020 12:45 Uhr