Bayerns Unternehmen sind standorttreu

Handel warnt vor strengeren Vorgaben zur Kundenzahl

Berlin: Vor dem Corona-Gipfel hat der Handelsverband Deutschland vor strengeren Vorgaben für die Kundenzahl in Geschäften gewarnt. Er befürchtet lange Warteschlangen vor den Läden und in den Fußgängerzonen. Hauptgeschäftsführer Genth sagte, dies könne den Eindruck von erhöhter Nachfrage und Warenknappheit vermitteln und am Ende zu weiteren Hamsterkäufen führen. Der Verband fordert, bei der aktuellen Regel zu bleiben und nicht wie von der Bundesregierung vorgeschlagen nur noch einen Kunden pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche zuzulassen. Auch die FDP warnt vor diesem Schritt. Parteichef Lindner sprach im BR-Interview von einem "Verödungsprogramm für die Innenstädte", das die Marktanteile von Amazon noch weiter in die Höhe schraube. Bund und Länder beraten am Nachmittag über die Corona-Strategie der nächsten Wochen. Als sicher gilt, dass der Teil-Lockdown verlängert und wohl auch verschärft wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2020 12:00 Uhr