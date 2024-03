Bayerns Theaterintendanten fordern Erhalt des Musikunterrichts

Nürnberg: Die geplanten Änderungen am Lehrplan der bayerischen Grundschulen sorgen in der Kulturszene weiter für Kritik. So fordern die bayerischen Theater- und Orchesterintendanten, dass der Unterricht der musischen Fächer vollumfänglich erhalten bleibt. Das teilt der bayerische Landesverband des Deutschen Bühnenvereins in Nürnberg mit. So fördere Singen beispielsweise den Spracherwerb und Theaterspiel die emotionale Intelligenz. Die bayerische Staatsregierung hatte angekündigt, angesichts der Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie in der Grundschule die Anzahl der Deutsch-und Mathestunden zu erhöhen und dafür bei den musischen Fächern zu kürzen.

