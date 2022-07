Bayerns Sozialministerin will Familien stärker unterstützen

Nachrichtenarchiv - 05.07.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Arbeits- und Sozialministerin Scharf will bei der Bekämpfung von Armut den Fokus vor allem auf Familien richten. Im Vorfeld einer Kabinettssitzung zur bayerischen Sozialpolitik sagte Scharf dem BR, dazu gehöre auch der Ausbau der Kinderbetreuung. Das sei wesentlich, um Menschen auch in Arbeit bringen zu können, um die wirtschaftliche Situation zu sichern. Gleichzeitig droht gerade im Bereich der Kinderbetreuung ein massiver Personalmangel. Laut dem Fachkräfteradar der Bertelsmann-Stiftung werden in den nächsten Jahren Zehntausende Fachkräfte in Bayern fehlen. Das Kabinett hat am Vormittag über den neuen Sozialbericht beraten. Ministerin Scharf gibt dazu heute im Landtag eine Regierungserklärung ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.07.2022 11:45 Uhr